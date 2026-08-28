Збитки від літніх лісових пожеж на півдні Франції оцінюють у півмільярда євро

Масштабні лісові пожежі на півдні Франції протягом літа 2026 року завдали збитків на загальну суму близько 500 млн євро.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", такі оцінки озвучують страховики.

Асоціація французьких страхових компаній France Assureurs, що об’єднує майже всіх представників галузі, підрахувала, що руйнівні пожежі у департаментах Жиронда, Ланди і Вар завдали збитків на суму близько 500 мільйонів євро.

Ця цифра ґрунтується на основі повідомлень про страхові випадки, що надійшли станом на середину серпня. У подальшому сума може зрости з надходженням нових заявок.

Очільниця асоціації Флоранс Люстман заявила про "виняткові масштаби" збитків.

Більшість заяв, близько 21 тисяч із 25 тисяч, стосується втраченого майна фізосіб та відшкодування за проживання в евакуації. Близько 3000 стосуються збитків дрібного бізнесу та органів місцевого самоврядування.

Від початку 2026 року площа спустошених лісовими пожежами територій у Франції сягнула 100 тисяч гектарів. Це рекордний показник за 20 років, відколи ведуться відповідні супутникові спостереження.

Також цього літа у Франції зафіксували рекордне обміління малих річок.