Ущерб от летних лесных пожаров на юге Франции оценивают в полмиллиарда евро

Масштабные лесные пожары на юге Франции в течение лета 2026 года нанесли ущерб на общую сумму около 500 млн евро.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", такие оценки озвучивают страховщики.

Ассоциация французских страховых компаний France Assureurs, объединяющая почти всех представителей отрасли, подсчитала, что разрушительные пожары в департаментах Жиронда, Ланды и Вар нанесли ущерб на сумму около 500 миллионов евро.

Эта цифра основана на сообщениях о страховых случаях, поступивших по состоянию на середину августа. В дальнейшем сумма может увеличиться с поступлением новых заявок.

Глава ассоциации Флоранс Люстман заявила об "исключительных масштабах" ущерба.

Большинство заявлений, около 21 тысячи из 25 тысяч, касается утраченного имущества физических лиц и компенсации за проживание в эвакуации. Около 3000 заявлений касаются ущерба, нанесенного малому бизнесу и органам местного самоуправления.

С начала 2026 года площадь опустошенных лесными пожарами территорий во Франции достигла 100 тысяч гектаров. Это рекордный показатель за 20 лет, с тех пор как ведутся соответствующие спутниковые наблюдения.

Также этим летом во Франции зафиксировали рекордное обмеление малых рек.