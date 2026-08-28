"Это уже слишком": временный премьер Румынии призвал искать выход из политического кризиса

Исполняющий обязанности премьера Румынии Илие Боложан заявил, что страна слишком долго находится в состоянии политического кризиса и живет с временным правительством.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Digi24.

Боложан, являющийся представителем Национально-либеральной партии, в пятницу заявил, что стране наконец нужно полноценное правительство и выход из политического кризиса.

В то же время он подчеркнул, что Национально-либеральная партия не согласится снова работать в правительстве с социал-демократами, поскольку "нет гарантий, что они изменят свое поведение".

"Если такая ситуация "тупика" сохранится, то формула, которую предлагает конституция и которая действует во всех демократических системах, – это досрочные выборы. Если для правительства не найдут формулы – то это единственная формула, которую предлагает наша конституция. И хотя я очень скептически отношусь к тому, что досрочные выборы могут состояться в ближайшее время, мы можем оказаться в такой ситуации", – добавил он.

Напомним, Боложан остается на посту премьера в статусе исполняющего обязанности с конца весны 2026 года, когда социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем поддержали вотум недоверия правительству.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Дальнейшие консультации с партиями приостановились из-за летнего перерыва и возобновятся со следующей недели.

По данным на середину лета, ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы PSD.

По состоянию на конец мая большинство румын относились отрицательно к идее "независимого" главы правительства, а 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.