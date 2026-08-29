Швейцарська армія посилюється дронами: створюється новий центр і спеціальний батальйон

Швейцарська армія вдається до використання робототехніки та дронів для забезпечення оборони; з цією метою Федеральний департамент оборони (DDPS) створює новий батальйон дронів та навчальний центр для новобранців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Як зазначається, Дрони набувають дедалі більшого значення і все частіше використовуються в гібридних конфліктах.

Кількість польотів дронів над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури у Швейцарії зростає, тому DDPS інвестує кошти в цю сферу.

Міністр оборони Мартін Пфістер, начальник Збройних сил Бенедикт Роос та директор armasuisse Урс Лоер оголосили про створення нового центру передового досвіду з безпілотних систем.

Цей центр забезпечить розробку, випробування та інтеграцію цих нових технологій у збройні сили. Робота проводиться у співпраці з науковими та діловими колами.

Його завдання – об’єднати потреби військ, технологічний досвід armasuisse та знання університетів і промисловості. Мета полягає в тому, щоб "разом розробляти нові рішення, випробовувати їх і швидко надавати їх у розпорядження армії".

З 2028 року армія матиме батальйон дронів для розвідки та оборони. Для підготовки військовослужбовців буде створено спеціалізовану школу для новобранців. Також будуть адаптовані відповідні нормативні акти та правова база.

Повідомляли, що Швеція направить винищувачі JAS 39 Gripen своїх Повітряних сил та корвети класу Visby ВМС до Фінляндії, щоб допомогти їй посилити патрулювання повітряного простору на тлі інцидентів з дронами.

Перед цим країни анонсували поглиблення співпраці з метою "зміцнення контролю та захисту територіальної цілісності Фінляндії".