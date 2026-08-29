Швейцарская армия усиливается дронами: создается новый центр и специальный батальон

Швейцарская армия прибегает к использованию робототехники и дронов для обеспечения обороны; с этой целью Федеральный департамент обороны (DDPS) создает новый батальон дронов и учебный центр для новобранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Как отмечается, дроны приобретают всё большее значение и всё чаще используются в гибридных конфликтах.

Количество полётов дронов над военными объектами и объектами критической инфраструктуры в Швейцарии растёт, поэтому DDPS инвестирует средства в эту сферу.

Министр обороны Мартин Пфистер, начальник Вооруженных сил Бенедикт Роос и директор armasuisse Урс Лоэр объявили о создании нового центра передового опыта по беспилотным системам.

Этот центр обеспечит разработку, испытания и интеграцию этих новых технологий в Вооруженные силы. Работа ведется в сотрудничестве с научными и деловыми кругами.

Его задача – объединить потребности войск, технологический опыт armasuisse и знания университетов и промышленности. Цель состоит в том, чтобы "совместно разрабатывать новые решения, испытывать их и быстро предоставлять в распоряжение армии".

С 2028 года армия будет иметь батальон дронов для разведки и обороны. Для подготовки военнослужащих будет создана специализированная школа для новобранцев. Также будут адаптированы соответствующие нормативные акты и правовая база.

Сообщалось, что Швеция направит истребители JAS 39 Gripen своих Военно-воздушных сил и корветы класса Visby ВМС в Финляндию, чтобы помочь ей усилить патрулирование воздушного пространства на фоне инцидентов с дронами.

До этого страны объявили об углублении сотрудничества с целью "укрепления контроля и защиты территориальной целостности Финляндии".