Новий король Норвегії складе присягу перед парламентом 1 вересня
Новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом (Стортингом) у вівторок, 1 вересня.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Мовник нагадує, що Норвегія завжди має керівного монарха, і кронпринц Гокон автоматично став королем Норвегії після смерті короля Гаральда.
Проте, згідно зі статтею 9 норвезької конституції, новий король повинен з'явитися у Стортингу, щоб, як там зазначено, скласти присягу на вірність Конституції.
Це відбудеться у вівторок, 1 вересня, повідомив голова Стортингу.
28 серпня король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.
Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.
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