Новий король Норвегії складе присягу перед парламентом 1 вересня

Новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом (Стортингом) у вівторок, 1 вересня.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Мовник нагадує, що Норвегія завжди має керівного монарха, і кронпринц Гокон автоматично став королем Норвегії після смерті короля Гаральда.

Проте, згідно зі статтею 9 норвезької конституції, новий король повинен з'явитися у Стортингу, щоб, як там зазначено, скласти присягу на вірність Конституції.

Це відбудеться у вівторок, 1 вересня, повідомив голова Стортингу.

28 серпня король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

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