Новый король Норвегии принесет присягу перед парламентом 1 сентября

Новый король Норвегии Хокон VIII принесет присягу перед парламентом (Стортингом) во вторник, 1 сентября.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Вещательная компания напоминает, что в Норвегии всегда есть правящий монарх, и кронпринц Хокон автоматически стал королем Норвегии после смерти короля Харальда.

Однако, согласно статье 9 норвежской конституции, новый король должен явиться в Стортинг, чтобы, как там указано, принести присягу на верность Конституции.

Это состоится во вторник, 1 сентября, сообщил председатель Стортинга.

28 августа король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет.

Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

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