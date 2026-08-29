Франция заявила о готовности к сотрудничеству со Швецией в создании нового истребителя

Франция готова к сотрудничеству со Швецией в сфере создания истребителя нового поколения.

Об этом заявил журналистам в пятницу представитель Елисейского дворца, которого цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Французский чиновник отметил, что "обе страны ищут самолеты, которые достаточно похожи друг на друга и имеют достаточно небольшие размеры".

"Отвечая на вопрос: есть ли возможности для сотрудничества? Конечно, их много: у нас есть производственные мощности по выпуску авиационных двигателей, которых нет в Швеции – это одна из отраслей, в которой мы могли бы сотрудничать", – добавил он.

Эти заявления со стороны Франции являются самым ярким сигналом, направленным в сторону Стокгольма, после громкого провала проекта истребителя нового поколения, реализованного совместно Францией, Германией и Испанией и известного как Future Combat Air System (FCAS).

Программа, длившаяся десять лет, зашла в тупик из-за разногласий между французской компанией Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space и, в конечном итоге, сорвалась весной прошлого года.

Лидер оборонной отрасли Швеции – компания Saab – производит собственный истребитель четвёртого поколения Gripen, хотя в двигателе этого боевого самолёта используется ключевая технология американской компании GE Aerospace. Двигатели для французских истребителей Rafale производятся на месте компанией Safran.

"Dassault строит свои самолеты, а Saab – свои: два конкурента с довольно схожими подходами, которые уважают друг друга. В прошлом уже было сотрудничество", – сказал чиновник, подчеркнув, однако, что "ничего официального не согласовано" относительно сотрудничества в сфере истребителей.

Ожидается, что Швеция примет решение о следующих шагах в рамках своей программы по созданию боевых самолетов до сентября 2027 года.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.

По данным СМИ, Германия рассматривает Испанию и Швецию в качестве альтернативы для проекта без участия Франции. Другим вариантом может стать присоединение к проекту GCAP, в котором участвуют Великобритания, Италия и Япония.