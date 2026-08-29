СМИ: американская компания хочет производить ракеты в Германии

Американская оборонная компания Covenant планирует с 2027 года начать производство ракет средней дальности в окрестностях Лейпцига на фоне поиска Германией доступных по цене крылатых ракет, которые можно развернуть в больших количествах.

Об этом агентству Reuters сообщили источники, пишет "Европейская правда".

По словам источников, дальность полета ракет составит более ⁠1 500 километров, а производственные мощности могут достигать 1 000 единиц в год.

Хотя Covenant является американской компанией, большинство компонентов для планируемого производства, как ожидается, будут поставляться из Германии и других европейских стран, добавили собеседники.

Компания Covenant и министерство обороны Германии отказались от комментариев.

Этот проект реализуется на фоне поиска Берлином менее затратных вариантов, поставляемых из собственной страны и других европейских государств, которые должны дополнить более дорогие системы вооружения дальнего действия и устранить то, что официальные лица считают пробелом в боевых возможностях.

Поиск альтернатив приобрел особую актуальность после того, как США, вопреки ранее сделанным заявлениям, больше не планируют поставлять Германии крылатые ракеты "Томагавк", сообщили источники, что и стало причиной поиска альтернатив.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.

Также недавно СМИ писали, что Великобритания и Германия к 2034 году планируют создать высокоточную дальнобойную ракету, способную поражать цели на расстоянии более 2000 километров.