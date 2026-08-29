В Нидерландах объявили "красную тревогу" из-за таблеток экстази в форме Трампа

Нидерландский институт по вопросам наркозависимости и психического здоровья объявил "красную тревогу" для потребителей в связи с потенциально смертельно опасными таблетками экстази в форме головы президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Институт Тримбос, расположенный в Утрехте, сообщил, что в августе в центры тестирования было сдано несколько таких таблеток, в которых было обнаружено "очень высокое" содержание химического вещества ПММА.

"Ни в коем случае не употребляйте эту таблетку", – говорится в предупреждении института, в котором отмечается, что наркотик может вызвать "перегрев организма с потенциально летальными последствиями".

Институт опубликовал изображения таблеток, на одной стороне которых изображена голова Трампа, а на другой – надписи "Trump" и "NL".

ПММА, или пара-метоксиметамфетамин, – это вещество, схожее с МДМА, активным ингредиентом таблеток экстази.

"Однако эффект наступает позже, а стимулирующее действие часто отсутствует", – отметил институт, добавив, что это повышает риск передозировки.

Потребителей предупреждают, что через несколько часов после приема таблеток у них могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, учащенное сердцебиение и судороги.

Пресс-секретарь Института Тримбос Анник Гроотхуйс рассказала, что институт не получал сообщений о случаях смерти или серьезных заболеваний среди возможных потребителей.

Хотя производство, продажа и употребление экстази в Нидерландах являются незаконными, в отчете правительства Нидерландов за 2024 год отмечается, что это вещество "до сих пор остается достаточно популярным как наркотик для вечеринок".

В отчете также отмечается, что в 2022 году "рекордное количество – 550 000 человек" употребляло этот наркотик хотя бы один раз.

Напомним, в июле румынская таможенная служба опровергла фейк о якобы изъятии 75 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщалось, что в Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.