В Германии вновь раздаются призывы к запрету ультраправой партии "АдГ"

Два влиятельных немецких политика призвали запретить "этнонационалистические" ячейки партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") всего за несколько дней до выборов в восточной земле Саксония-Анхальт, по итогам которых ультраправая партия может впервые прийти к власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В совместной статье для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Борис Писториус, представляющий левоцентристскую Социал-демократическую партию, и ветеран партии "Зеленых" Джем Оздемир, премьер-министр юго-западной земли Баден-Вюртемберг, вновь призвали к введению правовых ограничений в отношении "АдГ" в четырёх восточных землях.

"Исходя из наших личных убеждений, мы вновь настоятельно призываем как можно скорее инициировать процедуру запрета партии, уделяя особое внимание явно этнонационалистическим региональным ячейкам "АдГ" в Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Бранденбурге", – написали политики.

В связи со своими антиконституционными взглядами ячейки "АдН" во всех четырёх землях классифицируются спецслужбами как "подтверждённые" правоэкстремистские движения, что позволяет властям осуществлять надзор за деятельностью партии.

Однако в последние годы популярность партии резко возросла, чему способствовало недовольство политическим истеблишментом в Берлине, и накануне выборов 6 сентября её рейтинг в Саксонии-Анхальт превышает 40%.

Все основные партии отказываются сотрудничать с "АдГ" – эта политика получила название "брандмауэр" – однако сменявшие друг друга правительства отвергали призывы к запрету партии.

Согласно немецкому законодательству, политические партии могут быть запрещены Федеральным конституционным судом, но только после получения официального ходатайства об этом от одной из палат парламента или от правительства.

В своей статье Писториус и Оздемир настаивали на том, что шаг по запрету "АдГ" является "юридически допустимым, подкрепленным доказательствами и предусмотренным Конституцией".

"Мы уверены, что Федеральный конституционный суд примет правильные решения независимо и в полной автономии", – добавили политики.

Они также провели разграничение между "немецко-националистическим" крылом "АдГ", которое, по их мнению, совместимо с конституцией Германии, и "этнонационалистическим" крылом партии, которое, как они считают, противоречит принципам демократии.

Недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

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