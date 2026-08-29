Глава МИД Финляндии отреагировала на смертоносный удар РФ по Бучанскому району

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала российскую атаку на Бучанский район Киевской области, жертвами которой стали не менее 27 человек.

Об этом глава финского внешнеполитического ведомства написала в X, сообщает "Европейская правда".

Валтонен отметила, что этот удар – "ужасная ассоциация с мартом 2022 года и массовым убийством в Буче".

"Прошло четыре года, но Россия не изменилась. Она, как и раньше, целенаправленно наносит удары по мирным жителям, нарушает международное право и стремится достичь максималистских военных целей с помощью террора и насилия", – подчеркнула она.

Вечером 28 августа в Бучанском районе раздались мощные взрывы: возник пожар в складском помещении, перекрыли движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев – Чоп" с 15-го по 32-й км.

По данным местных властей, число погибших в результате российской атаки возросло до 27, ещё 42 человека пострадали.