У Фінляндії ведмідь вирив підкоп під парканом на кордоні з Росією

У Фінляндії виявили підкоп під парканом на кордоні з Росією – його викопав бурий ведмідь.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У суботу південно-східне відділення Прикордонної служби Фінляндії підтвердило інцидент з парканом на кордоні з Росією, після появи повідомлень, що бурий ведмідь вирив там підкоп.

"У таких випадках невідкладно вживаються необхідні заходи", – зазначили у Прикордонній службі.

Прикордонники не уточнили, коли саме це сталося та за яких обставин.

Йдеться про секцію паркану, яку спорудили для ускладнення нелегальної міграції з території РФ. Для тварин у паркані залишили спеціальні хвіртки, які можна відчиняти або зачиняти, проте звірі все одно відчувають дискомфорт від появи перешкоди у місцевості, де завжди могли вільно пересуватися.

У червні в Фінляндії почали розслідування щодо нелегального перетину кордону фінським громадянином, який перейшов його у бік РФ і потім назад через прочинену хвіртку для диких звірів.

У січні цього року фінсько-російський кордон "з цікавості" порушили німецькі туристи на снігоступах.

Нагадаємо, східний кордон Фінляндії лишається закритим з кінця 2023 року, коли Росія спробувала влаштувати там міграційну кризу. У червні 2026 року фінський уряд вчергове продожив дію рішення.