В Финляндии медведь вырыл подкоп под забором на границе с Россией

В Финляндии обнаружили подкоп под забором на границе с Россией – его вырыл бурый медведь.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В субботу юго-восточное отделение Пограничной службы Финляндии подтвердило инцидент с забором на границе с Россией после появления сообщений о том, что бурый медведь вырыл там подкоп.

"В таких случаях незамедлительно принимаются необходимые меры", – отметили в Пограничной службе.

Пограничники не уточнили, когда именно это произошло и при каких обстоятельствах.

Речь идет о секции забора, построенной для затруднения нелегальной миграции с территории РФ. Для животных в заборе оставили специальные калитки, которые можно открывать или закрывать, однако звери все равно испытывают дискомфорт от появления препятствия в местности, где всегда могли свободно передвигаться.

В июне в Финляндии начали расследование по факту нелегального пересечения границы финским гражданином, который перешел её в сторону РФ, а затем обратно через приоткрытую калитку для диких животных.

В январе этого года финско-российскую границу "из любопытства" нарушили немецкие туристы на снегоступах.

Напомним, восточная граница Финляндии остается закрытой с конца 2023 года, когда Россия попыталась устроить там миграционный кризис. В июне 2026 года финское правительство в очередной раз продлило действие этого решения.