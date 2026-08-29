Кліматичні активісти понад годину блокували трасу у Гаазі, є затримані

У суботу кліматичні активісти на півтори години заблокували трасу А12 у Гаазі в Нідерландах.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Акція групи Extinction Rebellion почалась близько 13 години за місцевим часом. Кілька десятків активістів перекрили частину траси А12 між Гаагою й Утрехтом, де неодноразово протестували і раніше, з кліматичними гаслами.

XR heeft weer de A12 geblokkeerd in Den Haag. pic.twitter.com/tjL00pDrec – Nieuwsfeeder (@nieuwsfeeder_nl) August 29, 2026

Приблизно через півтори години блокади поліція втрутилася і звільнила проїзд. Двох людей затримали "за блокування і створення небезпеки для дорожнього руху".

NOS

В активістській групі наполягають, що формат акції не був порушенням законодавства і вони готові доводити це у суді.

У суді триває розгляд справи щодо активістів, які приблизно у тому ж місці влаштували блокаду 25 квітня, всупереч забороні мерії. Сторона звинувачення вимагає для них 120 годин громадських робіт і місяць умовного терміну.

Минулого тижня на тлі погроз протестами з боку фермерів мери й поліція заявили, що не збираються толерувати блокування магістралей.

Раніше повідомляли, що щонайменш один марафон у Нідерландах змістив традиційнці дати проведення у зв’язку з кліматичними змінами, що зробили травень значно спекотнішим.

Навесні 2026 року кліматичні активісти зірвали виступ президента Франції Емманюеля Макрона на ядерному саміті.