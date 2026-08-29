Климатические активисты более часа блокировали трассу в Гааге, есть задержанные

В субботу климатические активисты на полтора часа заблокировали трассу А12 в Гааге в Нидерландах.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Акция группы Extinction Rebellion началась около 13 часов по местному времени. Несколько десятков активистов перекрыли часть трассы А12 между Гаагой и Утрехтом, где они неоднократно проводили акции протеста и ранее, с климатическими лозунгами.

XR heeft weer de A12 geblokkeerd in Den Haag. pic.twitter.com/tjL00pDrec – Nieuwsfeeder (@nieuwsfeeder_nl) August 29, 2026

Примерно через полтора часа блокады полиция вмешалась и освободила проезд. Двух человек задержали "за блокировку и создание угрозы дорожному движению".

NOS

В активистской группе настаивают, что формат акции не был нарушением законодательства и они готовы доказывать это в суде.

В суде продолжается рассмотрение дела в отношении активистов, которые примерно в том же месте устроили блокаду 25 апреля, вопреки запрету мэрии. Сторона обвинения требует для них 120 часов общественных работ и месяц условного срока.

На прошлой неделе на фоне угроз протестов со стороны фермеров мэры и полиция заявили, что не собираются терпеть блокирование магистралей.

Ранее сообщалось, что как минимум один марафон в Нидерландах сдвинул традиционные даты проведения в связи с климатическими изменениями, которые сделали май значительно жарче.

Весной 2026 года климатические активисты сорвали выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на ядерном саммите.