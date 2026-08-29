ЗМІ: у ЄС обговорюють близько 1600 "кандидатів" до нового пакету санкцій проти РФ

У ЄС обговорюють деталі нового пакету санкцій проти Росії, потрапити у санкційні списки можуть близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Про це з посиланням на свої дані повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

За словами трьох європейських дипломатів, новий санкційний пакет проти РФ буде обговорюватися на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що пройде у вівторок-середу наступного тижня в Ірландії.

Один з дипломатів каже, що "кандидатами" до списку є близько 1600 осіб – 800 фізичних і 800 юридичних. Ухвалити пакет розраховують в середині жовтня.

Ще один співрозмовник поділився, що знову обговорюється використання заморожених російських активів – хоча це знову означає необхідність переконати Бельгію, яка побоюється юридичних наслідків.

Усі троє дипломатів кажуть, що загалом йдеться про значне розширення існуючих санкцій.

Як повідомляли, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС буде і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше видання FT повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.