СМИ: в ЕС обсуждают около 1600 "кандидатов" для нового пакета санкций против РФ

В ЕС обсуждают детали нового пакета санкций против России; в санкционные списки могут попасть около 1600 физических и юридических лиц.

Об этом со ссылкой на свои данные сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

По словам трёх европейских дипломатов, новый пакет санкций против РФ будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдёт во вторник-среду следующей недели в Ирландии.

Один из дипломатов говорит, что "кандидатами" в список являются около 1600 лиц – 800 физических и 800 юридических. Принять пакет рассчитывают в середине октября.

Еще один собеседник сообщил, что вновь обсуждается использование замороженных российских активов – хотя это снова означает необходимость убедить Бельгию, которая опасается юридических последствий.

Все трое дипломатов отмечают, что в целом речь идет о значительном расширении существующих санкций.

Как сообщалось, на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС будет присутствовать и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее издание FT сообщило, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша подготовили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.