Кілька районів на півночі Італії зазнали масштабних збитків від смерчу й граду

Негода ввечері у п’ятницю в італійській Ломбардії з сильним вітром і градом місцями завдала масштабних матеріальних збитків.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Грози зі смерчем і градом 28 серпня пройшли у провінціях Кремона, Мантуя, Бергамо, Павія.

Серед найбільш постраждалих – місто Кремона, де з десятків будівель зірвало покрівлю. Пошкоджені у тому числі десять церков, включно з мерією та собором, який є візитівкою міста.

ANSA

У регіоні вітер повалив сотні дерев, повідомляють про тисячі пошкоджених гігантським градом автомобілів. У Кремоні - 43 травмованих у зв’язку з негодою, у тому числі з переломами.

⛈️Diversi danni segnalati in questi minuti a Cremona a causa del passaggio della supercella temporalesca.



Video di Claudio Gerelli. Secondo video di Anna Carlotta, per "Tornado in Italia", dalla zona Cremona Fiere. https://t.co/1xqbxUomdw pic.twitter.com/qm6AF2txBj – Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 28, 2026

Регіональна влада Ломбардії заявила, що запровадить режим надзвичайної ситуації у постраждалих районах.

#Maltempo #Lombardia, 500 interventi svolti da ieri, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in regione: maggiori criticità a Cremona (video), tetti divelti e piante abbattute per pioggia e vento forte. Soccorse 4 persone ferite, rimaste bloccate in un'auto in panne, ed evacuate… pic.twitter.com/PkoqaOQrJ2 – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 29, 2026

#Cremona devastata da una tromba d'aria e dalla grandine. Diverse famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, una quarantina i feriti. E' anche crollata una guglia del duomo pic.twitter.com/dT95Qxkmf5 – Tg2 (@tg2rai) August 29, 2026

В офісі прем’єрки Джорджі Мелоні зазначили, що вона "пильно стежить" за ситуацією у регіоні.

На початку тижня смерч пошкодив сотні будинків у селі на півдні Франції.

Раніше сильна гроза спричинила повені та зсуви ґрунту на заході Австрії.