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Кілька районів на півночі Італії зазнали масштабних збитків від смерчу й граду

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Новини — Субота, 29 серпня 2026, 20:02 — Марія Ємець

Негода ввечері у п’ятницю в італійській Ломбардії з сильним вітром і градом місцями завдала масштабних матеріальних збитків.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Грози зі смерчем і градом 28 серпня пройшли у провінціях Кремона, Мантуя, Бергамо, Павія. 

Серед найбільш постраждалих – місто Кремона, де з десятків будівель зірвало покрівлю. Пошкоджені у тому числі десять церков, включно з мерією та собором, який є візитівкою міста. 

ANSA
ANSA

У регіоні вітер повалив сотні дерев, повідомляють про тисячі пошкоджених гігантським градом автомобілів. У Кремоні - 43 травмованих у зв’язку з негодою, у тому числі з переломами. 

Регіональна влада Ломбардії заявила, що запровадить режим надзвичайної ситуації у постраждалих районах. 

В офісі прем’єрки Джорджі Мелоні зазначили, що вона "пильно стежить" за ситуацією у регіоні.

На початку тижня смерч пошкодив сотні будинків у селі на півдні Франції. 

Раніше сильна гроза спричинила повені та зсуви ґрунту на заході Австрії.

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Італія стихійні лиха
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