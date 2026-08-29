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Несколько районов на севере Италии пострадали от смерча и града

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Новости — Суббота, 29 августа 2026, 20:02 — Мария Емец

Непогода вечером в пятницу в итальянской Ломбардии с сильным ветром и градом местами нанесла масштабный материальный ущерб.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Грозы с торнадо и градом 28 августа прошли в провинциях Кремона, Мантуя, Бергамо, Павия.

Среди наиболее пострадавших – город Кремона, где с десятков зданий сорвало кровлю. Повреждены десять церквей, включая мэрию и собор, который является визитной карточкой города.

ANSA
ANSA

В регионе ветер повалил сотни деревьев. Собщают о тысячах автомобилей, поврежденных гигантским градом. В Кремоне – 43 пострадавших в связи с непогодой, в том числе с переломами.

Региональные власти Ломбардии заявили, что введут режим чрезвычайной ситуации в пострадавших районах.

В офисе премьер-министра Джорджи Мелони отметили, что она "внимательно следит" за ситуацией в регионе.

В начале недели смерч повредил сотни домов в деревне на юге Франции.

Ранее сильная гроза вызвала наводнения и оползни на западе Австрии.

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Италия стихийные бедствия
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