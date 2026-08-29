Несколько районов на севере Италии пострадали от смерча и града
Новости — Суббота, 29 августа 2026, 20:02 —
Непогода вечером в пятницу в итальянской Ломбардии с сильным ветром и градом местами нанесла масштабный материальный ущерб.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Грозы с торнадо и градом 28 августа прошли в провинциях Кремона, Мантуя, Бергамо, Павия.
Среди наиболее пострадавших – город Кремона, где с десятков зданий сорвало кровлю. Повреждены десять церквей, включая мэрию и собор, который является визитной карточкой города.
В регионе ветер повалил сотни деревьев. Собщают о тысячах автомобилей, поврежденных гигантским градом. В Кремоне – 43 пострадавших в связи с непогодой, в том числе с переломами.
⛈️Diversi danni segnalati in questi minuti a Cremona a causa del passaggio della supercella temporalesca.– Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 28, 2026
Video di Claudio Gerelli. Secondo video di Anna Carlotta, per "Tornado in Italia", dalla zona Cremona Fiere. https://t.co/1xqbxUomdw pic.twitter.com/qm6AF2txBj
Региональные власти Ломбардии заявили, что введут режим чрезвычайной ситуации в пострадавших районах.
В офисе премьер-министра Джорджи Мелони отметили, что она "внимательно следит" за ситуацией в регионе.
#Maltempo #Lombardia, 500 interventi svolti da ieri, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in regione: maggiori criticità a Cremona (video), tetti divelti e piante abbattute per pioggia e vento forte. Soccorse 4 persone ferite, rimaste bloccate in un'auto in panne, ed evacuate… pic.twitter.com/PkoqaOQrJ2– Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 29, 2026
#Cremona devastata da una tromba d'aria e dalla grandine. Diverse famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, una quarantina i feriti. E' anche crollata una guglia del duomo pic.twitter.com/dT95Qxkmf5– Tg2 (@tg2rai) August 29, 2026
В начале недели смерч повредил сотни домов в деревне на юге Франции.
Ранее сильная гроза вызвала наводнения и оползни на западе Австрии.