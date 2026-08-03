Трамп скасував заплановані удари по Ірану і анонсував поновлення перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться в понеділок після того, як він, за його словами, скасував масштабну атаку на цю країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Переговори мають відновитися у другій половині дня 3 серпня.

"Вони знали про масштаби атаки, бо бачили, як вона готувалася. Тепер ми ведемо з ними переговори. Вони розпочнуться завтра після обіду, і подивимося, що з цього вийде", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One у неділю після вихідних, проведених у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Трамп зазначив, що союзники, такі як Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, а також сам Іран, попросили його скасувати заплановану атаку.

"Ми вже повністю готові до дій, але коли союзники попросили відмінити атаку, ми, так би мовити, відповіли: „Ну, подивимося". А вони просять про це тому, що вважають, ніби є угода", – сказав Трамп.

"Є угода щодо Ормузької протоки, а потім буде угода щодо ядерної програми, або, як ви це називаєте, денуклеаризації Ірану. Я називаю це денуклеаризацією Ірану", – додав він.

Саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман провів телефонну розмову з Трампом, під час якої наполягав на деескалації конфлікту, повідомило в неділю державне інформаційне агентство Саудівської Аравії. Раніше джерела повідомили CNN, що під час розмови наслідний принц висловив занепокоєння щодо планів завдання удару по Ірану.

Трамп відмовився відповісти на запитання про те, чи були б ці удари спрямовані на об’єкти енергетичної інфраструктури, і в суботньому дописі у Truth Social знову наголосив, що Сполучені Штати залишаються "наготові та готові до дій" проти Ірану.

Іранські державні ЗМІ заперечили, що просили Трампа зупинити заплановані атаки.

"У дурня Трампа закінчилися сили!" – написало в неділю напівофіційне інформаційне агентство "Фарс".

Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.