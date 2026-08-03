Трамп отменил запланированные удары по Ирану и объявил о возобновлении переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном возобновятся в понедельник после того, как он, по его словам, отменил масштабную атаку на эту страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Переговоры должны возобновиться во второй половине дня 3 августа.

"Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она готовилась. Теперь мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра после обеда, и посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье после выходных, проведенных в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Трамп отметил, что союзники, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, а также сам Иран, попросили его отменить запланированную атаку.

"Мы уже полностью готовы к действиям, но когда союзники попросили отменить атаку, мы, так сказать, ответили: „Ну, посмотрим". А они просят об этом потому, что считают, будто есть соглашение", – сказал Трамп.

"Есть соглашение по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерной программе, или, как вы это называете, денуклеаризации Ирана. Я называю это денуклеаризацией Ирана", – добавил он.

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого настаивал на деэскалации конфликта, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Саудовской Аравии. Ранее источники сообщили CNN, что во время разговора наследный принц выразил обеспокоенность планами нанесения удара по Ирану.

Трамп отказался ответить на вопрос о том, были ли бы эти удары направлены на объекты энергетической инфраструктуры, и в субботнем посте в Truth Social вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются "начеку и готовы к действиям" против Ирана.

Иранские государственные СМИ опровергли, что просили Трампа остановить запланированные атаки.

"У дурака Трампа кончились силы!" – написало в воскресенье полуофициальное информационное агентство "Фарс".

Напомним, 30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские силы в Иордании после нескольких дней перерыва.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.