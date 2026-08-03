У Польщі фіксують перебої у русі поїздів через несправність на вокзалі Варшави

У Польщі на станції Варшава-Центральна сталася аварія систем управління рухом, внаслідок чого фіксують перебої у залізничному сполученні.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

За даними залізничного оператора PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), через несправність "можливі затримки поїздів приблизно на 30 хвилин".

Як додали в PKP PLK, "деякі поїзди прямують через вокзал Варшава–Середмістя". Це залізнична станція, розташована поруч із Варшавою-Центральною та з’єднана з нею тунелем.

"Просимо вас оперативно перевіряти інформацію про свої рейси на сайтах перевізників, а також на сервісі Portal Pasażera", – зазначив оператор інфраструктури.

Державна компанія запевнила, що на місці "безперервно працюють технічні служби PLK".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити рух поїздів і звести до мінімуму зміни в транспортному сполученні для пасажирів", – підкреслили в повідомленні.

У наступній заяві PKP PLK повідомила, що о 7:50 несправність пристроїв управління залізничним рухом на станції Варшава-Центральна було усунуто.

"Відновлюється розклад руху поїздів. Просимо пасажирів оперативно перевіряти інформацію в пошуковику рейсів та у перевізників", – зазначається в повідомленні.

Як зазначено, після 8:00 поїзди, що прямували через Варшаву, мали затримки на 30–40 хвилин.

Нагадаємо, наприкінці липня у Нідерландах на кілька годин призупинили рух на відтинку залізничної гілки через кошенят на коліях.

Перед тим в Іспанії через пожежу призупиняли рух на швидкісній залізничній гілці між Мадридом і Барселоною.