В Польше фиксируются перебои в движении поездов из-за неисправности на вокзале Варшавы

В Польше на станции Варшава-Центральная произошла авария систем управления движением, в результате чего фиксируются перебои в железнодорожном движении.

Об этом сообщает Polsat News, передает "Европейская правда".

По данным железнодорожного оператора PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), из-за неисправности "возможны задержки поездов примерно на 30 минут".

Как добавили в PKP PLK, "некоторые поезда следуют через вокзал Варшава–Средместье". Это железнодорожная станция, расположенная рядом со станцией Варшава-Центральная и соединенная с ней туннелем.

"Просим вас оперативно проверять информацию о своих рейсах на сайтах перевозчиков, а также на сервисе Portal Pasażera", – отметил оператор инфраструктуры.

Государственная компания заверила, что на месте "непрерывно работают технические службы PLK".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов и свести к минимуму изменения в транспортном сообщении для пассажиров", – подчеркнули в сообщении.

В следующем заявлении PKP PLK сообщила, что в 7:50 неисправность устройств управления железнодорожным движением на станции Варшава-Центральная была устранена.

"Восстанавливается расписание движения поездов. Просим пассажиров оперативно проверять информацию в поисковике рейсов и у перевозчиков", – отмечается в сообщении.

Как отмечается, после 8:00 поезда, следовавшие через Варшаву, имели задержки на 30–40 минут.

Напомним, в конце июля в Нидерландах на несколько часов приостановили движение на участке железнодорожной ветки из-за котят на путях.

Ранее в Испании из-за пожара приостанавливали движение на скоростной железнодорожной ветке между Мадридом и Барселоной.