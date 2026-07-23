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Між Мадридом і Барселоною знову призупиняли швидкісну залізницю через пожежу

Новини — Четвер, 23 липня 2026, 17:42 — Марія Ємець

23 липня в Іспанії через пожежу призупиняли рух на швидкісній залізничній гілці між Мадридом і Барселоною.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда". 

Вдень у четвер оператор Adif повідомив, що через пожежу довелось призупинити залізничний рух на відтинку між Мехорада-дель-Кампо та Алькала-де-Енарес через пожежу поблизу колій. Це вплинуло, зокрема, на експреси між Мадридом і Барселоною. Поїзди спрямували в об’їзд.

Менш як за дві години повідомили, що загрозу ліквідовано і рух на ділянці відновлюють. 

На території країни у цей час тривають низка лісових пожеж. Наймасштабніша з них, північніше Мадрида, спустошила понад 30 гектарів території. 

Через велику пожежу на південному заході Франції евакуювали близько 20 тисяч людей. 

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Іспанія стихійні лиха
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