Між Мадридом і Барселоною знову призупиняли швидкісну залізницю через пожежу

23 липня в Іспанії через пожежу призупиняли рух на швидкісній залізничній гілці між Мадридом і Барселоною.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Вдень у четвер оператор Adif повідомив, що через пожежу довелось призупинити залізничний рух на відтинку між Мехорада-дель-Кампо та Алькала-де-Енарес через пожежу поблизу колій. Це вплинуло, зокрема, на експреси між Мадридом і Барселоною. Поїзди спрямували в об’їзд.

Менш як за дві години повідомили, що загрозу ліквідовано і рух на ділянці відновлюють.

✅ Incidencia solucionada. Se restablece la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que tiende a normalizarse de manera gradual. https://t.co/SfuWNRCYnZ – INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2026

На території країни у цей час тривають низка лісових пожеж. Наймасштабніша з них, північніше Мадрида, спустошила понад 30 гектарів території.

Через велику пожежу на південному заході Франції евакуювали близько 20 тисяч людей.