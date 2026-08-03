У Німеччині закликали розробити план дій щодо захисту від спеки на наступне літо

У Німеччині державний секретар з питань охорони навколишнього середовища Йохен Фласбарт закликав до розробки національного плану дій щодо захисту від спеки.

Про це він сказав в ефірі каналу ZDF, передає "Європейська правда".

За словами Фласбарта, до початку наступного літа Німеччині потрібен єдиний національний план дій, який би об’єднав усі заходи на випадок спеки, вже розроблені у федеральних землях країни. Він наголосив, що адаптація до зміни клімату – це важливе суспільне завдання, вирішення якого відбувається недостатньо швидко.

Він звернув увагу на заходи, вжиті федеральними землями: тут спостерігається "дуже тісна співпраця". Багато земель мають плани дій на випадок спеки на регіональному рівні, які координують роботу, – але не скрізь. "Наразі у нас немає національного плану дій", – пояснив Фласбарт.

"Я вважаю, що урок, який ми винесли з цього літа, полягає в тому, що наступного літа нам також знадобиться національний план дій, який об’єднає всі заходи окремих земель", – сказав політик.

Хоча, за його словами, існує чимало прикладів того, як міста та муніципалітети готуються до високих температур, загалом потрібно вжити більше заходів: "Нам усім треба засукати рукави й взятися до роботи".

Щодо складної ситуації в лікарнях, де пацієнти часто страждають від спеки, Фласбарт вказує на відповідальність операторів: захист від спеки – це "звичайно, насамперед відповідальність операторів лікарень".

Нагадаємо, за оцінками Інституту імені Роберта Коха, цього року по всій Німеччині через високі температури вже померло майже 10 тисяч людей.

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.

У Франції кількість смертей, які пов’язують з рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800.