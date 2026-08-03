В Германии призвали разработать план действий по защите от жары на следующее лето

В Германии государственный секретарь по вопросам охраны окружающей среды Йохен Фласбарт призвал к разработке национального плана действий по защите от жары.

Об этом он заявил в эфире канала ZDF, сообщает "Европейская правда".

По словам Фласбарта, к началу следующего лета Германии нужен единый национальный план действий, который бы объединил все меры на случай жары, уже разработанные в федеральных землях страны. Он подчеркнул, что адаптация к изменению климата – это важная общественная задача, решение которой происходит недостаточно быстро.

Он обратил внимание на меры, принятые федеральными землями: здесь наблюдается "очень тесное сотрудничество". У многих земель есть планы действий на случай жары на региональном уровне, которые координируют работу, – но не везде. "На данный момент у нас нет национального плана действий", – пояснил Фласбарт.

"Я считаю, что урок, который мы извлекли из этого лета, заключается в том, что следующим летом нам также понадобится национальный план действий, который объединит все меры отдельных земель", – сказал политик.

Хотя, по его словам, существует немало примеров того, как города и муниципалитеты готовятся к высоким температурам, в целом необходимо принять больше мер: "Нам всем нужно засучить рукава и приступить к работе".

Что касается сложной ситуации в больницах, где пациенты часто страдают от жары, Фласбарт указывает на ответственность операторов: защита от жары – это "конечно, в первую очередь ответственность операторов больниц".

Напомним, по оценкам Института имени Роберта Коха, в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерло почти 10 тысяч человек.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Во Франции число смертей, которые связывают с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800.