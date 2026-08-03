Литвою пронісся сильний шторм, завдавши збитків по всій країні

Протягом вихідних аварійно-рятувальні служби Литви відреагували на 56 випадків надзвичайних ситуацій після того, як сильні дощі та штормовий вітер призвели до падіння дерев на дороги, автомобілі та інші об’єкти, а десятки мешканців були змушені покинути свої пошкоджені будинки.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

За даними Департаменту пожежної охорони та рятувальних служб, у суботу пожежники провели 34 операції, пов’язані з бурею, а в неділю – 22.

LRT

Найбільша кількість викликів була зафіксована у Вільнюському регіоні, де бригади відреагували на 41 інцидент.

У неділю пожежників викликали до села поблизу Вільнюса, де дерева впали на припарковані автомобілі. Бригади виявили великі зламані гілки між двома автомобілями. У цьому ж районі також було прибрано дерево, що впало на BMW.

У районі Пашлайчаї міста Вільнюса мешканців довелося евакуювати, оскільки шторм зробив їхні будинки небезпечними для проживання.

У суботу ввечері пожежників викликали на одну з вулиць, де сильний вітер зірвав частину рулонної бітумної покрівлі з двоповерхового таунхаусу. Пошкоджена покрівля небезпечно звисала та перекривала вхід.

LRT

За допомогою драбин та рятувального обладнання пожежники зняли нестійку частину покрівлі та частково розчистили під’їзд до будівлі. Троє мешканців були евакуйовані та розміщені в готелі. Бригади також допомогли винести речі з пошкодженого будинку.

Частина даху також впала на два автомобілі, сильно пошкодивши один з них та незначно – другий.

Шторм також завдав значної шкоди в районі Варена на півдні Литви, де вітер зірвав дахи з житлових будинків та господарських будівель, а також вирвав з корінням дерева.

Місцеві пожежні бригади працювали всю ніч, прибираючи близько 70 повалених дерев, більшість з яких перекривали дороги.

Аварійно-рятувальні роботи допомогли відновити рух на основних дорогах.

Муніципалітет повідомив, що влада продовжує оцінювати збитки. З деяких районів надійшли повідомлення про розмиті ділянки доріг поблизу дренажних переходів, і ця інформація була передана органам, відповідальним за утримання доріг. Бригади також співпрацюють з енергопостачальною компанією ESO та іншими службами для відновлення електропостачання.

За даними Литовської гідрометеорологічної служби, з суботи на неділю грози охопили деякі райони країни, супроводжуючись сильними дощами та поривами вітру, що досягали 15–16 метрів на секунду.

Вільнюська комунальна компанія Grinda повідомила, що отримала 116 повідомлень про затоплені вулиці, відкриті каналізаційні люки, заблоковані зливові стоки, затоплені паркувальні майданчики та повалені дерева.

Найбільші випадки затоплення були зафіксовані на Західній об’їзній дорозі та на 7 вулицях.

Компанія ESO повідомила, що станом на полудень понеділка близько 500 домогосподарств залишалися без електропостачання, тоді як бригади продовжували відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 26 липня смерч на півночі Німеччини пошкодив близько 50 будівель.

В середині липня негода на півдні Німеччини призвела до загибелі людини і збитків на сотні тисяч євро.