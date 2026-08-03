По Литве пронесся сильный шторм, нанесший ущерб по всей стране

В течение выходных аварийно-спасательные службы Литвы отреагировали на 56 случаев чрезвычайных ситуаций после того, как сильные дожди и штормовой ветер привели к падению деревьев на дороги, автомобили и другие объекты, а десятки жителей были вынуждены покинуть свои поврежденные дома.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

По данным Департамента пожарной охраны и спасательных служб, в субботу пожарные провели 34 операции, связанные с бурей, а в воскресенье – 22.

LRT

Наибольшее количество вызовов было зафиксировано в Вильнюсском регионе, где бригады отреагировали на 41 инцидент.

В воскресенье пожарных вызвали в село недалеко от Вильнюса, где деревья упали на припаркованные автомобили. Бригады обнаружили большие сломанные ветки между двумя автомобилями. В этом же районе также было убрано дерево, упавшее на BMW.

В районе Пашлайчаи города Вильнюса жильцов пришлось эвакуировать, поскольку шторм сделал их дома опасными для проживания.

В субботу вечером пожарных вызвали на одну из улиц, где сильный ветер сорвал часть рулонной битумной кровли с двухэтажного таунхауса. Поврежденная кровля опасно свисала и перекрывала вход.

LRT

С помощью лестниц и спасательного оборудования пожарные сняли неустойчивую часть кровли и частично расчистили подъезд к зданию. Трое жильцов были эвакуированы и размещены в отеле. Бригады также помогли вынести вещи из поврежденного дома.

Часть крыши также упала на два автомобиля, сильно повредив один из них и незначительно повредив другой.

Шторм также нанёс значительный ущерб в районе Варена на юге Литвы, где ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек, а также вырвал с корнями деревья.

Местные пожарные бригады работали всю ночь, убирая около 70 поваленных деревьев, большинство из которых перекрывали дороги.

Аварийно-спасательные работы помогли восстановить движение на основных дорогах.

Муниципалитет сообщил, что власти продолжают оценивать ущерб. Из некоторых районов поступили сообщения о размытых участках дорог вблизи дренажных переходов, и эта информация была передана органам, ответственным за содержание дорог. Бригады также сотрудничают с энергоснабжающей компанией ESO и другими службами для восстановления электроснабжения.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь с субботы на воскресенье грозы охватили некоторые районы страны, сопровождаясь сильными дождями и порывами ветра, достигавшими 15–16 метров в секунду.

Вильнюсская коммунальная компания Grinda сообщила, что получила 116 сообщений о затопленных улицах, открытых канализационных люках, заблокированных ливневых стоках, затопленных парковочных площадках и поваленных деревьях.

Наиболее серьезные случаи затопления были зафиксированы на Западной объездной дороге и на семи улицах.

Компания ESO сообщила, что по состоянию на полдень понедельника около 500 домохозяйств оставались без электроснабжения, в то время как бригады продолжали восстановительные работы.

Напомним, 26 июля смерч на севере Германии повредил около 50 зданий.

В середине июля непогода на юге Германии привела к гибели человека и ущербу в сотни тысяч евро.