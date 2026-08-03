Зеленський: Україна готує ще 15 дронових угод з державами-партнерами

Президент анонсував підписання значної кількості угод у форматі "Drone deals" з партнерами України.

Про це він заявив на загальній нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський заявив про те, що угоди про співпрацю у дроновій сфері є пріоритетом.

"Коли ми кажемо про Drone deals, йдеться не просто експорт тих чи інших дронів. Це формат, що інтегрує наш український досвід захисту у війні з оборонними спроможностями наших партнерів", – пояснив він. За словами президента, у цьому форматі українські експертні команди оцінюють ситуацію з ППО у партнерів та пропонують системні рішення, які ґрунтуються на мінімум десятирічній співпраці з Україною та включають кооперацію в оборонній сфері.

"Завдяки формату Drone deals Україна отримує довгострокове, щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону", – заявив Зеленський.

"Зараз Drone deals укладені з дев'ятьма країнами, в роботі ще 15 угод", – повідомив він.

Раніше Зеленський обговорював перспективи угоди з новим прем’єром Британії.

Також повідомлялося про дронові домовленості зі США, їх Зеленський обговорив з послом США при НАТО.

У липні ЄС підписав угоду про дрони з Україною.