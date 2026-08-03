Зеленский: Украина готовит ещё 15 соглашений по дронам со странами-партнёрами

Президент объявил о подписании значительного количества соглашений в формате "Drone deals" с партнёрами Украины.

Об этом он заявил на общем совещании послов в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский заявил, что соглашения о сотрудничестве в сфере дронов являются приоритетом.

"Когда мы говорим о Drone deals, речь идет не просто об экспорте тех или иных дронов. Это формат, который интегрирует наш украинский опыт защиты в войне с оборонными возможностями наших партнеров", – пояснил он. По словам президента, в рамках этого формата украинские экспертные группы оценивают ситуацию с ПВО у партнеров и предлагают системные решения, основанные на как минимум десятилетнем сотрудничестве с Украиной и включающие кооперацию в оборонной сфере.

"Благодаря формату Drone deals Украина получает долгосрочное ежегодное финансирование для Украины, для украинских оборонных производств, устойчивую финансовую основу для оборонной отрасли. Партнеры же получают современную оборону", – заявил Зеленский.

"Сейчас соглашения Drone deals заключены с девятью странами, в работе – еще 15 соглашений", – сообщил он.

Ранее Зеленский обсуждал перспективы соглашения с новым премьером Великобритании.

Также сообщалось о договорённостях по дронам с США, их Зеленский обсудил с послом США при НАТО.

В июле ЕС подписал соглашение о дронах с Украиной.