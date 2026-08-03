Потенциальная партия экс-премьера Моравецкого ослабляет позиции польской "ПиС"

Новое политическое формирование "Развитие Плюс", созданное бывшим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким после раскола в партии "Право и справедливость", существенно ослабило позиции политической силы Ярослава Качиньского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании IBRiS, проведенного для Polsat News, передает "Европейская правда".

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получила бы "Гражданская коалиция" – 27,5%. По сравнению с концом июня её рейтинг снизился на 0,5 процентных пункта.

Второе место занимает "ПиС" с результатом 16,9%, что на 7,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. В то же время "Конфедерация" сократила отставание от партии Качиньского, набрав 14,4%.

Четвертое место заняла "Конфедерация Польской Короны", которую поддерживают 9,4% респондентов, а новое политическое формирование "Развитие Плюс" получило 7,8% поддержки, что позволило ему сразу преодолеть избирательный барьер.

Согласно исследованию, заявленная явка избирателей в опросе составляет 64,4%, тогда как 35,6% респондентов сообщили, что не планируют участвовать в голосовании.

Опрос для Polsat News компания IBRiS провела методом компьютерно-ассистированных телефонных интервью среди 1000 респондентов в период с 29 июля по 2 августа 2026 года.

24 июля лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа депутатов-изгнанников. Впоследствии Моравецкий объявил о создании в Сейме новой фракции "Развитие Плюс".

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.