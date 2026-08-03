Британские ультраправые представили план военного сдерживания миграции через Ла-Манш

Британская правопопулистская партия Reform UK заявила, что в случае победы на выборах она остановит поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Об этом заявил лидер партии Найджел Фарадж в понедельник, 3 августа, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Ссылаясь на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута в Африке, Фарадж объявил о необходимости ужесточить миграционную политику, которая, по его словам, будет предусматривать перехват просителей убежища на небольших лодках.

Партия Reform UK представила документ, в котором изложены планы по развертыванию Королевского флота Великобритании для возвращения небольших судов во Францию. Фарадж считает, что такая политика сделает британскую границу неприступной.

"При правительстве партии Reform UK уже через две недели лодок больше не будет", – сказал он.

Часть аналитиков сразу же отвергла план правопопулистов, отметив, что Великобритания не может направлять военные корабли в территориальные воды Франции, задерживать суда или высаживать пассажиров в Кале без разрешения Франции.

Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию из Франции. Несмотря на опасность таких переправ из-за сильных течений, интенсивного движения судов и нестабильных погодных условий, тысячи людей ежегодно пытаются преодолеть пролив на небольших лодках.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые плыли на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.

В начале мая при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке погибли мигранты.