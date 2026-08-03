Корецкий: без слаженной работы правительства и Рады не будет продвижения в сторону ЕС

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул необходимость синхронной и слаженной работы правительства и парламента для принятия необходимых законопроектов, которые приведут Украину в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время выступления на совещании послов в Киеве 3 августа, пишет корреспондент "Европейской правды".

Корецкий заявил, что его стратегический приоритет – это максимально быстрое продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.

"Мы продолжим то, что было начато предыдущими правительствами, потому что сделано многое; все самое лучшее мы возьмем и усилим", – заверил он.

Премьер подчеркнул, что успешное выполнение евроинтеграционной повестки дня невозможно без тесного сотрудничества правительства и парламента.

"Я уже на всех уровнях об этом и просил, и требовал: без синхронной слаженной работы правительства с парламентом не будет того достаточного и необходимого количества законопроектов, которые ведут нас в Европейский Союз", – подчеркнул премьер.

Недавно премьер-министр Ирландии Михол Мартин связал ожидаемую задержку с открытием последних переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕСс процессом реформ.

В интервью "ЕвроПравде" Мартин рассказал, что цель ирландского председательства в ЕС – открыть все переговорные кластеры с Украиной до конца года, и для этого сначала необходимо как можно быстрее открыть кластеры 2 и 3. Однако открытие кластеров 4 и 5 задержится; по его словам, именно такой график является реалистичным.

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