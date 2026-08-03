Більшість британців переконані, що Франція не зупиняє мігрантів у Ла-Манші

Лише 13% британців вважають, що Франція намагається зупинити невеликі човни з мігрантами, які намагаються переплисти Ла-Манш.

Про це йдеться в опитуванні YouGov, яке провели у понеділок, 3 серпня, пише Sky News, передає "Європейська правда".

Опитування 5150 дорослих засвідчило, що лише 13% вважають, що французька влада докладає реальних зусиль, щоб допомогти зупинити мігрантів, які перетинають Ла-Манш.

Аж 62% вважають, що французька влада не докладає реальних зусиль для зупинки човнів, тоді як чверть британців заявляють, що не знають.

У сумнівах щодо зусиль Франції перебувають не лише виборці партії Reform UK та консерваторів – цю думку поділяють представники всіх політичних партій.

У понеділок, 3 серпня, очільник Reform UK Найджел Фарадж заявив, що в разі перемоги на виборах його партія зупинить потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд розкритикував такі плани ультраправих.