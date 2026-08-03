Большинство британцев убеждены, что Франция не останавливает мигрантов в Ла-Манше

Лишь 13% британцев считают, что Франция пытается остановить небольшие лодки с мигрантами, пытающимися переплыть Ла-Манш.

Об этом говорится в опросе YouGov, проведённом в понедельник, 3 августа, пишет Sky News, передаёт "Европейская правда".

Опрос 5150 взрослых показал, что лишь 13% считают, что французские власти прилагают реальные усилия, чтобы помочь остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш.

Целых 62% считают, что французские власти не прилагают реальных усилий для остановки лодок, тогда как четверть британцев заявляют, что не знают.

В сомнениях относительно усилий Франции находятся не только избиратели партии Reform UK и консерваторов – это мнение разделяют представители всех политических партий.

В понедельник, 3 августа, лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае победы на выборах его партияостановит поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство раскритиковало такие планы ультраправых.