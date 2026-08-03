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Зеленський звільнив посла України в Австрії

Новини — Понеділок, 3 серпня 2026, 21:40 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Австрії Василя Химинця після 5 років на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

У документі від 3 серпня №699/2026 йдеться про звільнення Василя Химинця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австрії. 

 

Василь Химинець очолював українське посольство в Австрії з липня 2021 року, до того з 2015 року був директором Першого територіального департаменту МЗС України. 

Раніше з’явився указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США. 

Стефанішина заявила, що ця відставка була її рішенням.  

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Австрія МЗС Зеленський
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