Стефанішина: рішення піти з посади посла у США було моїм

Ольга Стефанішина заявила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Така заява Стефанішиної з’явила тоді ж, коли український президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення.

"Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше", – запевнила Стефанішина.

Вона заявила, що для неї "важливо ухвалювати такі рішення самостійно", а також зазначила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала в США, виконано.

"Ми наростили постачання американської зброї та втримали підтримку саме тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на нашу користь. Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. І, головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують", – зазначила Стефанішина.

Стефанішина також пообіцяла прокоментувати публічно найближчим часом низку запитань, які "останнім часом лунають у медіа".

Раніше ЗМІ писали, що Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Потім видання FT повідомляло, що Зеленський намагається переконати колишню прем’єрку Юлію Свириденко обійняти посаду посла у США попри те, що вона відхилила цю пропозицію.

23 липня Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко посаду посла США в Україні, втім, за даними видання Liga, Умєров є одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах.