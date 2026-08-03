Зеленский уволил посла Украины в Австрии
Новости — Понедельник, 3 августа 2026, 21:40 —
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Австрии Василия Химинца после 5 лет пребывания в должности.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.
В документе от 3 августа № 699/2026 говорится об увольнении Василия Химинца с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Австрии.
Василий Химинец возглавлял украинское посольство в Австрии с июля 2021 года, до этого с 2015 года был директором Первого территориального департамента МИД Украины.
Ранее появился указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США. Стефанишина заявила, что эта отставка была её решением.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: