Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Австрии Василия Химинца после 5 лет пребывания в должности.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

В документе от 3 августа № 699/2026 говорится об увольнении Василия Химинца с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Австрии.

Василий Химинец возглавлял украинское посольство в Австрии с июля 2021 года, до этого с 2015 года был директором Первого территориального департамента МИД Украины.

Ранее появился указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США. Стефанишина заявила, что эта отставка была её решением.