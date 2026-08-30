МЗС Молдови виступило проти відкриття РФ додаткових виборчих дільниць у Придністров’ї

У Міністерстві закордонних справ Молдови розкритикували план РФ відкрити дільниці для виборів до держдуми РФ на території невизнаного Придністров’я.

Про це пише Newsmaker із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Як зазначається, раніше "глава" Придністров’я Вадим Красносельський повідомив, що у вересні під час виборів до російської держдуми РФ відкриє в Придністров’ї 17 виборчих дільниць.

У відповідь на це у МЗС Молдови заявили, що відкриття Росією в Придністров’ї дільниць для виборів до держдуми є неприйнятним без згоди з конституційними органами влади Молдови.

У відомстві наголосили, що Молдова визнає право іноземців, які перебувають на її території, брати участь у виборах, організованих їхніми державами.

"Однак це право має здійснюватися з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності Молдови. А організація виборчих процесів іноземними державами на території країни має бути заздалегідь узгоджена з конституційними органами влади в Кишиневі", – заявили у МЗС.

Там зазначили, що посольство Росії в Молдові погодило з владою країни відкриття єдиної виборчої дільниці – у Кишиневі.

"За цих умов намір Росії відкрити додатково 16 виборчих дільниць у придністровському регіоні без згоди конституційних органів влади Молдови є неприйнятним і становить порушення суверенітету та територіальної цілісності країни", – додали у заяві.

Нагадаємо, що у травні правитель РФ Владімір Путін спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров’я. Повнолітнім мешканцям регіону дозволили подавати заяви, навіть якщо вони не проживають постійно в Росії, не підтвердили володіння російською мовою та знання російської історії й законодавства.

Після цього президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

У серпні стало відомо, що розмір консульського збору за прийняття до громадянства Росії для мешканців невизнаних Абхазії, Південної Осетії та Придністров’я буде знижено з 600 до 65 доларів.