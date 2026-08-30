МИД Молдовы выступил против открытия РФ дополнительных избирательных участков в Приднестровье

В Министерстве иностранных дел Молдовы раскритиковали план РФ открыть участки для выборов в Госдуму РФ на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ранее "глава" Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что в сентябре во время выборов в российскую Госдуму РФ откроет в Приднестровье 17 избирательных участков.

В ответ на это в МИД Молдовы заявили, что открытие Россией в Приднестровье участков для выборов в Госдуму неприемлемо без согласия с конституционными органами власти Молдовы.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова признает право иностранцев, находящихся на ее территории, участвовать в выборах, организованных их государствами.

"Однако это право должно осуществляться с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Молдовы. А организация избирательных процессов иностранными государствами на территории страны должна быть заранее согласована с конституционными органами власти в Кишиневе", – заявили в МИД.

Там отметили, что посольство России в Молдове согласовало с властями страны открытие единственного избирательного участка – в Кишиневе.

"В этих условиях намерение России открыть дополнительно 16 избирательных участков в приднестровском регионе без согласия конституционных органов власти Молдовы является неприемлемым и представляет собой нарушение суверенитета и территориальной целостности страны", – добавили в заявлении.

Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья. Совершеннолетним жителям региона разрешили подавать заявления, даже если они не проживают постоянно в России, не подтвердили владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

После этого президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.

В августе стало известно, что размер консульского сбора за принятие в гражданство России для жителей непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья будет снижен с 600 до 65 долларов.