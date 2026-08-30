У Ла-Манші затонуло рибальське судно: є зниклі безвісти

У Ла-Манші затонуло рибальське судно, на борту якого перебували п’ятеро людей.

Про інцидент повідомило Агентство морської та берегової охорони Великої Британії (MCA), цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, трьох з п’яти людей вдалося врятувати, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Судно подало сигнал лиха біля узбережжя Плімута у суботу, 29 серпня.

Після порятунку постраждалих доправили до лікарні для подальшого лікування. До пошуково-рятувальної операції оперативно залучили вертоліт берегової охорони, літак, а також рятувальні човни.

Пошуки двох людей, які залишаються зниклими безвісти, тривають. Саме судно затонуло. Наразі рятувальники залучають численні ресурси для пошуку зниклих членів екіпажу.

Варто зауважити, що Ла-Манш залишається одним із найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які прагнуть потрапити до Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.

Раніше лідер Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського права та міжнародного права".

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