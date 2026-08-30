В Ла-Манше затонуло рыболовное судно: есть пропавшие без вести

В Ла-Манше затонуло рыболовное судно, на борту которого находились пять человек.

Об инциденте сообщило Агентство морской и береговой охраны Великобритании (MCA), как цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, троих из пяти человек удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Судно подало сигнал бедствия у побережья Плимута в субботу, 29 августа.

После спасения пострадавших доставили в больницу для дальнейшего лечения. К поисково-спасательной операции оперативно привлекли вертолёт береговой охраны, самолёт, а также спасательные лодки.

Поиски двух человек, которые остаются пропавшими без вести, продолжаются. Само судно затонуло. В настоящее время спасатели задействуют многочисленные ресурсы для поиска пропавших членов экипажа.

Стоит отметить, что Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов для мигрантов, стремящихся попасть в Великобританию из Франции. Несмотря на опасность таких переправ из-за сильных течений, интенсивного движения судов и нестабильных погодных условий, тысячи людей ежегодно пытаются преодолеть пролив на небольших лодках.

Ранее лидер Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского права и международного права".

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