Кожен п'ятий німець готовий виїхати з країни у разі приходу ультраправих до влади

Можливий прихід до влади ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" може мати далекосяжні наслідки для багатьох людей: 22% опитаних німців заявили, що покинуть Німеччину, якщо ця партія прийде до влади на федеральному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, свідчать результати опитування Insa.

22%опитаних погодилися з твердженням: "Якби партія "Альтернатива для Німеччини" прийшла до влади на федеральному рівні, я б покинув Німеччину". 60% не погодилися, а 18% не визначилися або не надали відповіді.

47% опитаних погодилися з твердженням, що федеральний уряд під керівництвом "АдН" завдасть шкоди Німеччині. 36 відсотків не погодилися з цією оцінкою, а 17 відсотків не визначилися або не надали відповіді.

У рамках опитування в четвер та п’ятницю було опитано 1001 особу. Максимальна похибка становила 3,1 процентного пункту.

Нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

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