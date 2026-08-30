Каждый пятый немец готов покинуть страну в случае прихода ультраправых к власти

Возможный приход к власти ультраправой партии "Альтернатива для Германии" может иметь далекоидущие последствия для многих людей: 22% опрошенных немцев заявили, что покинут Германию, если эта партия придет к власти на федеральном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, свидетельствуют результаты опроса Insa.

22% опрошенных согласились с утверждением: "Если бы партия "Альтернатива для Германии" пришла к власти на федеральном уровне, я бы покинул Германию". 60% не согласились, а 18% не определились или не дали ответа.

47% опрошенных согласились с утверждением, что федеральное правительство под руководством "АдГ" нанесет ущерб Германии. 36% не согласились с этой оценкой, а 17% не определились или не дали ответа.

В рамках опроса в четверг и пятницу было опрошено 1001 человек. Максимальная погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

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