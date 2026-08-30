Альянс Сари Вагенкнехт має намір, у разі отримання місць у парламенті німецької землі Саксонія-Ангальт, спільно з партією "Альтернатива для Німеччини" спочатку ухвалити резолюцію проти німецької допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми сподіваємося, що завдяки голосам "АдН" ця резолюція отримає більшість у новому ландтагу", – йдеться в документі провідних кандидатів АСВ на місцевих виборах Клаудії Віттіг та Томаса Шульце.

Речник АСВ заявив, що офіційної домовленості з цього питання не існує. Однак відмова від надання допомоги Україні є "добре відомою позицією партії "Альтернатива для Німеччини". Тому ми припускаємо, що вони погодяться". Теоретично також не виключено, що до них можуть приєднатися "Ліві".

Документ провідних кандидатів має назву "Програма негайних дій АСВ заради мирної Саксонії-Ангальт". Згідно з документом, найважливішим питанням для партії є те, щоб новий уряд землі рішуче виступив проти "мільярдів на військову допомогу" у Бундесраті (Федеральній раді). На їхню думку, підтримка України є фінансовим тягарем і збільшує ризик того, що "війна перекинеться на Німеччину".

"Ми хочемо політики, яка більше дбає про Кетен, ніж про Київ", – заявили Віттіг і Шульце. "Ні цента більше" не слід виділяти на війну в Україні, заявила засновниця АСВ Сара Вагенкнехт, яку за проросійські погляди називають подругою Путіна.

Хоча зовнішня політика не є прерогативою окремих земель, це питання є пріоритетним для партії, зазначив речник.

Нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

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