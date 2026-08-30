Альянс Сары Вагенкнехт намерен, в случае получения мест в парламенте немецкой земли Саксония-Анхальт, совместно с партией "Альтернатива для Германии" сначала принять резолюцию против немецкой помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы надеемся, что благодаря голосам "АдН" эта резолюция получит большинство в новом ландтаге", – говорится в документе ведущих кандидатов АСВ на местных выборах Клаудии Виттиг и Томаса Шульце.

Пресс-секретарь АСВ заявил, что официальной договоренности по этому вопросу не существует. Однако отказ от оказания помощи Украине является "хорошо известной позицией партии "Альтернатива для Германии". Поэтому мы предполагаем, что они согласятся". Теоретически также не исключено, что к ним могут присоединиться "Левые".

Документ ведущих кандидатов называется "Программа неотложных действий АСВ ради мирной Саксонии-Анхальт". Согласно документу, важнейшим вопросом для партии является то, чтобы новое правительство земли решительно выступило против "миллиардов на военную помощь" в Бундесрате (Федеральном совете). По их мнению, поддержка Украины является финансовым бременем и увеличивает риск того, что "война перекинется на Германию".

"Мы хотим политики, которая больше заботится о Кетене, чем о Киеве", – заявили Виттиг и Шульце. "Ни цента больше" не следует выделять на войну в Украине, заявила основательница АСВ Сара Вагенкнехт, которую за пророссийские взгляды называют подругой Путина.

Хотя внешняя политика не является прерогативой отдельных земель, этот вопрос является приоритетным для партии, отметил пресс-секретарь.

Недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

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