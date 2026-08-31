США и Иран после месячного перерыва обменялись новыми ударами

Вечером в воскресенье и ночью в понедельник, 31 августа, Соединённые Штаты и Иран обменялись новыми ударами, что возобновило боевые действия после более чем месяца перерыва.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

США и Иран нанесли ответные удары. Американские военные нанесли удары по нескольким иранским пусковым установкам на острове Ларак, которые, как утверждается, готовились к дистанционному минированию Ормузского пролива.

"Иран создал угрозу, и военные США устранили её для защиты гражданских моряков, торгового судоходства и свободного потока мировой торговли", – заявили в Центральном командовании США.

Иран в ответ нанёс удар по двум авиабазам США на территории Иордании. В Корпусе стражей исламской революции назвали американские удары "смертельной ошибкой".

Этому предшествовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив уже "свободен от мин" и анонсы об усилении экономического давления на Иран.

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что в ближайшее время ведомство объявит о новых вторичных экономических санкциях против Ирана, которые будут направлены прежде всего на финансовые учреждения.

После сообщений о возобновлении ударов цены на нефть Brent выросли на 2,8%, до 90,57 долларов за баррель, на американскую нефть US crude – на 2,7%, до 85,64 долларов за баррель.