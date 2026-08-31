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Польські освітяни перед новим навчальним роком прийдуть до уряду з протестом

Новини — Понеділок, 31 серпня 2026, 08:35 — Марія Ємець

Польські освітяни в останній день перед 1 вересня запланували акцію протесту перед будівлею уряду з вимогою підвищення заробітних плат.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок працівники сфери освіти анонсували протест перед будівлею уряду у Варшаві з вимогою зміни методики визначення заробітних плат.

Профспілка вже давно вимагає "прив’язати" оплату праці освітян до середньої заробітної плати в країні. Індексацію відповідно до інфляції вважають недостатньою. 

Вказують також на те, що базова заробітна плата молодих вчителів лише на 502 злоті вища за мінімальну заробітну плату. 

Освітяни Молдови також погрожували страйками з вересня, якщо зарплати не підвищать.

У травні іспанські освітяни в Барселоні у межах страйку блокували вхід до всесвітньо відомої церкви.  

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