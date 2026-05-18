У Барселоні освітяни у межах страйку заблокували вхід до всесвітньо відомої церкви 

В іспанській Барселоні у понеділок поновився страйк працівників сфери освіти, у межах якого вони заблокували вхід до Храму Святої Родини (Sagrada Familia).

У Каталонії вчителі почали новий тиждень страйків на тлі обговорення регіонального бюджету та перемовин щодо проблем освітньої сфери. Попередня зустріч представників регіонального уряду з профспілками у минулий четвер закінчилася незадовільним результатом.

Цього разу страйкарі вирішили відмовитись від блокувань в’їздів до Барселони, натомість перекрили підходи до Sagrada Familia, що може зіпсувати плани туристам.

Вчителі сформували "живий ланцюг", по якому передавали парти й стільці від найближчої школи до собору, виставляючи імпровізований клас надворі.

Від співорганізаторів лунають заяви, що Барселона має "інвестувати менше у туризм і більше – у дотримання фундаментальних прав, як право на освіту".

Останніми тижнями іспанські вчителі страйкують не лише у Каталонії – протести пройшли також у Валенсії та Мадриді. Освітяни нарікають на надмірну кількість учнів на одного вчителя, некомфортні умови у закладах, нестачу асистентів для учнів з особливими потребами.

В Португалії у квітні протестували проти запланованої трудової реформи.

На початку травня десятки тисяч школярів у Німеччині протестували проти можливого повернення обов’язкової військової служби.